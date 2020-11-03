CEO сети «Верный»: Ритейлеры оказались в своеобразных ножницах

Страх перед второй волной коронавируса не повлиял на потребительское поведение россиян. Зато по сравнению с мартом и апрелем сейчас ужесточились проверки Роспотребнадзора. К началу октября за неделю были закрыты четыре наших магазина в Москве. Ритейлеры оказались в своеобразных ножницах, сказал в интервью изданию Коммерсант CEO сети «Верный» Олег Высоцкий.

Сети тратят средства на соблюдение санитарных норм, закупая средства индивидуальной защиты не только для персонала, но и для посетителей. У нас, например, расходы на это составляют 0,2% от товарооборота.

С другой стороны — не все покупатели хотят носить маски в торговом зале. Каждый такой посетитель — потенциальная причина штрафов в отношении ритейлера. Во время проверок сотрудники Роспотребнадзора штрафуют не покупателей, а магазин. Единственный инструмент воздействия на «ковид-диссидентов» — отказ в обслуживании на кассах. У нас нет возможности приставить к каждому покупателю охранника.