Новости

CEO сети «Верный»: Ритейлеры оказались в своеобразных ножницах

Страх перед второй волной коронавируса не повлиял на потребительское поведение россиян. Зато по сравнению с мартом и апрелем сейчас ужесточились проверки Роспотребнадзора. К началу октября за неделю были закрыты четыре наших магазина в Москве. Ритейлеры оказались в своеобразных ножницах, сказал в интервью изданию Коммерсант CEO сети «Верный» Олег Высоцкий.

Читайте также:

Затраты российского ретейла на эквайринг могут удвоиться через два года
3 ноября 2020
8 трендов на рынке продуктового ритейла
3 ноября 2020

Сети тратят средства на соблюдение санитарных норм, закупая средства индивидуальной защиты не только для персонала, но и для посетителей. У нас, например, расходы на это составляют 0,2% от товарооборота.

С другой стороны — не все покупатели хотят носить маски в торговом зале. Каждый такой посетитель — потенциальная причина штрафов в отношении ритейлера. Во время проверок сотрудники Роспотребнадзора штрафуют не покупателей, а магазин. Единственный инструмент воздействия на «ковид-диссидентов» — отказ в обслуживании на кассах. У нас нет возможности приставить к каждому покупателю охранника.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (352)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В Иркутской области за сутки умерли 14 человек с коронавирусом
Вспышку коронавируса зафиксировали в Усть-Илимске
Покупатели стали реже ходить в торгцентры из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании