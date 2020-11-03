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Вспышку коронавируса зафиксировали в Усть-Илимске

Крупная вспышка коронавируса зафиксирована на севере Иркутской области - в Усть-Илимске и Жигаловском районе.

В Усть-Илимске выявлено 53 новых случая заражения COVID-19, общее число инфицированных с начала эпидемии увеличилось до 833. Суточный уровень заражения в городе поднялся до 6%. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в регионе на 3 ноября.

В Жигаловском районе ситуация еще хуже:  суточный уровень заражения в районе подскочил до 33%, выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных с начала эпидемии увеличилось до 48. 

По данным оперативного штаба, на 3 ноября в Иркутской области подтверждены 245 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 25 273 заболевших.

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Из 245 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 73 (всего 11 552),
  • в Усть-Илимске – 53 (всего 833)
  • в Ангарске – 39 (всего 2 500).
  • в Братске – 35 (всего 1 436).
  • в Жигаловском районе – 12 (всего 48).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

  • Иркутск – 11 552,
  • Ангарск – 2 500,
  • Иркутский район – 1 700,
  • Усть-Кут – 1 506,
  • Братск – 1 436.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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