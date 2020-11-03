ИГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира

Иркутский государственный университет вошел в мировой рейтинг лучших университетов, который опубликовал британский журнал Times Higher Education. В глобальном рейтинге в категории «Физические науки» представлено только 42 российских вуза. ИГУ в нем — единственный представитель высшей школы Приангарья, занимает 35 место, сообщают в пресс-службе вуза.

Рейтинг THE в категории «Физические науки» анализирует вузы по тринадцати показателям. Рассматриваемые дисциплины относятся к области естественных наук: физика, химия, астрономия, науки о земле и море, математика и статистика, геология и астрономия.

Всего в рейтинге THE World University Rankings 2021 by subject: physical sciences — 1149 университетов. Лидеры — вузы США: Калифорнийский технологический институт, Калифорнийский университет в Беркли, Стэнфордский университет. Из российских вузов лучшими стали Московский физико-технический институт (48 место), Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (81 место), Московский инженерно-физический институт (98 место).