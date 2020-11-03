В Иркутской области за сутки умерли 14 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 3 ноября в Иркутской области подтверждены 245 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 25 273 заболевших.

За последние сутки умерли 14 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались от COVID-19 464 человека. За последние сутки выздоровели 126 человек, за весь период эпидемии – 19 890. Госпитализировано за сутки 28 человек, всего – 4 092 человека.