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В Иркутской области за сутки умерли 14 человек с коронавирусом

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В Иркутской области за сутки умерли 14 человек с коронавирусом
Вспышку коронавируса зафиксировали в Усть-Илимске
Покупатели стали реже ходить в торгцентры из-за коронавируса
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