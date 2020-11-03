Аналитики: Фундаментально обоснованный уровень – 75 рублей за доллар

Неопределенность исхода президентской гонки в Штатах, ускорение показателей пандемии и отсутствие финального соглашения по стимулированию американской экономики приводят к закономерному росту волатильности на финансовых площадках. В понедельник российский рубль рухнул в область минимальных значений с 30 марта, отмечают аналитики БКС в своем обзоре. Тем не менее они обращают внимание на обнадеживающий отскок на рынке акций и напоминают, что фундаментально обоснованный курс в настоящее время – 75 руб. за доллар США.

На рынке акций обнадеживающий отскок

Инвесторы учитывают лидерские рейтинги Джо Байдена, его инициативы по фискальному ужесточению и позицию в отношении России, но все еще проявляют осторожный интерес к рисковым активам, подчеркивают аналитики.

После негативного открытия в первый торговый день ноября и обновления многомесячных минимумов российский рублевый индекс акций МосБиржи быстрыми темпами вышел в плюс. По мнению экспертов, сказалась существенная перепроданность биржевых инструментов, рекордный спред доходностей отечественных акций с мировыми бенчмарками и девальвационная составляющая экспортоориентированной экономики.

Гособлигации падают

Индекс российских гособлигаций (RGBI: 151,9 п.) реализовал негативный сценарий падения в область минимумов сентября. Монетарная пауза Центробанка страны, вызванная сокращением спреда кривой инфляции и ключевой ставки, не позволяла ценам долгосрочных бумаг двигаться дальше — устойчивость долгового сегмента у 154 п. по RGBI была мнимой.



Резкое падение нацвалюты в последние дни лишь ускорило процесс снижения индикатора рынка госбумаг. В текущем диапазоне упаднические настроения могут несколько ослабнуть, однако санкционная риторика западных стран и неопределенность позиции будущего президента США по острым вопросам взаимодействия с Россией могут привести к углублению падения цен гособлигаций.



Следующим уровнем спроса выступает район 150 п. Развернуть ситуацию может лишь резкое укрепление нацвалюты, но перечисленные факторы пока явно этому противодействуют.

Нефтяной рынок слабый

Котировки нефтяных контрактов пытаются отскочить из области весенних минимумов под $36 за баррель марки Brent. Наблюдаемое восстановление выше $37 (-2%) пока носит технический характер на фоне существенной перепроданности сырьевых фьючерсов, при этом быстрый отскок может быть продолжен.



Однако без улучшения сентимента со стороны участников товарного рынка к перспективам сырьевого спроса ценам энергоносителей будет сложно преодолеть уровень $39.



Фактор неустойчивости нефтяного рынка не может обеспечить поддержку нацвалютам стран, ориентированных на экспорт сырья.

Фундаментально обоснованный уровень – 75 руб. за доллар США

Российский рубль рухнул в область минимальных значений с 30 марта. Котировки валютной пары USD/RUB вплотную приблизились к 81. Мартовский максимум по паре, показанный на пике паники первой коронавирусной волны 19.03 в районе 82 руб. за доллар США, пока не перебит. Европейская валюта взлетала выше 94 руб., в область декабрьских значений 2014 г.



На стоимость рубля критическое давление оказывает геополитический фактор, а падение нефтяных котировок усиливает девальвационный процесс. В текущей ситуации волатильность валютного сектора может оставаться повышенной.



По мере адаптации частников биржевого процесса к санкционным угрозам можно будет говорить о снижении риск-премии в российском рубле. Даже с учетом текущего падения нефтяных цен, фундаментально обоснованный уровень не превышает сейчас и 75 руб. за доллар США.

