En+ Group совместно с ИРНИТУ начинают бесплатную программу подготовки 11-классников к ЕГЭ в онлайн-формате

Компания En+ Group совместно с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом объявляют о наборе 11-классников в энергоклассы по программе бесплатной подготовки к ЕГЭ «Успешный абитуриент», которая будет проводиться в дистанционном формате в течение полугода, сообщают в компании.

Программа по подготовке школьников, планирующих поступать в Институт энергетики ИРНИТУ, к сдаче ЕГЭ по математике, физике и русскому языку работает уже шестой год, за это время удалось обучить более 100 человек. Выпускники успешно сдали экзамены и поступили в вузы. С 2018 года проект «Успешный абитуриент» реализуется в онлайн-режиме. Это позволяет подключиться к сетевым курсам 11-классникам не только из Иркутска, но и всей Иркутской области - из Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска, Шелехова, Усть-Кута и других городов.

Независимо от формата преподаватели, являющиеся руководителями региональных предметных комиссий, а также экспертами ЕГЭ, дают воспитанникам энергокласса знания, которые не всегда возможно получить на уроках в школе. В программу входят и экскурсии на предприятия En+ Group – Иркутскую ГЭС и Ново-Иркутскую ТЭЦ. Кроме того, школьники знакомятся с лабораториями Института энергетики ИРНИТУ и преподавательским составом подразделения.

Набор в энергокласс формируется до 15 ноября, обучение начнется 1 декабря. Чтобы стать участником конкурсного отбора «Успешного абитуриента», необходимо заполнить анкету, размещённую на сайте http://kuic-ie.istu.edu/ и отправить её по электронным адресам: stebleckaya@ie.istu.edu и ekatsamar@yandex.ru.

Конкурсный отбор состоит из тестирования по физике и математике. Затем совместно с психологом Корпоративного университета «ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ Group) проводится исследование познавательной активности школьников, склонностей к определенным сферам профессиональной деятельности. По результатам всех проведенных оценочных мероприятий состоится зачисление. Участниками программы в 2020 году станут до 25 человек.

Занятия будут проводиться до 20 мая. По итогам успешного обучения выдается сертификат об окончании энергокласса. Успешные выпускники профориентационной программы поступают на бюджетные и целевые места в ИРНИТУ.