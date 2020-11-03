Сбербанк профинансировал автопроизводителя ООО «АВТОТОР Холдинг» по программе господдержки на 3 млрд рублей

Сбербанк выдал кредит в размере 3 млрд рублей ООО «Эллада Интертрейд» — дочернему предприятию ООО «АВТОТОР Холдинг». Кредит выдан в рамках программы государственной поддержки системообразующих предприятий и будет направлен компанией на уплату налогов.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк давно зарекомендовал себя как надёжный оператор мер государственной поддержки населения и бизнеса. В период пандемии мы подтвердили свою репутацию. Так, по программе кредитования системообразующих предприятий Сбербанк подписал более 100 кредитных договоров на сумму около 72 млрд рублей. Рады, что участие в этой программе позволило нам возобновить сотрудничество с ООО "АВТОТОР Холдинг" после перерыва. Надеемся на дальнейшее развитие нашего партнёрства».

Согласно правилам, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 582, кредиты в рамках программы выдаются на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заёмщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать 3 млрд рублей.

Предприятия могут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и т. д.