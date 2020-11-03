ВТБ: в октябре спрос на велопрокат в Москве вырос на четверть

По данным проекта «Велобайк» в октябре москвичи и гости города совершили около 460 тысяч прокатов, что на четверть больше, чем в октябре прошлого года. Учитывая высокую востребованность сервиса и благоприятные погодные условия, «Велобайк» совместно с Департаментом транспорта Москвы приняли решение продлить сезон аренды велосипедов в Москве и в Нижнем Новгороде до 1 декабря.

Все ранее купленные сезонные абонементы в Москве и Нижнем Новгороде будут автоматически продлены до 30 ноября включительно, а новые клиенты сервиса смогут воспользоваться тарифом «Сутки». Бонусные баллы не сгорят — ими можно будет расплачиваться до конца прокатного сезона. Льготные поездки для волонтеров и курьеров также будут сохранены.

В течение трех последних месяцев самыми популярными у пользователей стали станции проката у главного входа ВДНХ, Москвариума и на Зубовском бульваре. Средняя протяженность одной поездки составила порядка 2,8 километров. В настоящее время горожанам и гостям Москвы доступны 658 точек проката и около 6,2 тыс. велосипедов.

«В этом году из-за пандемии „Велобайк“ начал сезон общедоступных прокатов в Москве значительно позже обычного срока — только с 1 июня. Однако теплая погода позволила нам впервые в истории продлить работу сервиса вплоть до зимы. За сентябрь-октябрь москвичи и гости города совершили более 1,3 млн прокатов, что в 1,5 раза превышает результат начала осени прошлого года. Всего же с момента старта сезона число поездок превысило 5,5 млн, что примерно на 10% больше прошлогоднего результата. Уверен, что сервис будет пользоваться спросом и в ноябре — мы внимательно следим за работой всех станций и в зависимости от погодных условий готовы корректировать их число, обновляя всю информацию на сайте», — комментирует Максим Акимов, президент компании «Велобайк».

«Мы очень рады, что сервис в этом году оказался столь своевременным и актуальным — прокатные велосипеды стали для многих удобной альтернативой общественному транспорту. Проект стал популярен у людей самого разного возраста, и, надеюсь, в этом году погода позволит пользоваться „Велобайком“ вплоть до наступления зимы», — отметил Виктор Лукьянов, старший вице-президент ВТБ.