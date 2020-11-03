ВТБ профинансировал покупку логистического комплекса ГК «Монарх»

ВТБ выдал ООО «МБК Логистик» (ГК «Монарх») кредит в размере 573 млн рублей на семь лет на покупку логистического комплекса в Московской области.

Комплекс площадью более 16 тыс. кв. м расположен на юго-востоке области и включает складские и административные помещения. Проект предполагает создание 50 новых рабочих мест.

«ГК „Монарх“ − крупное торговое предприятие, успешно развивающее свой бизнес во многих регионах России. Новое приобретение позволит компании повысить эффективность логистической инфраструктуры и получить конкурентные преимущества на рынке. ГК „Монарх“ является клиентом банка более семи лет, и мы рады поддержать ее очередной стратегический проект», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

«Данная сделка позволит ГК „Монарх“ не только усилить свои позиции на рынке Московского региона, но также обеспечить эффективную логистику и сервис во все 28 представительств ГК по всей России − от Астрахани до Владивостока. Выбор банка для осуществления наших планов неслучаен. Мы ценим комфортные условия обслуживания в ВТБ, сложившиеся за годы нашего сотрудничества», − прокомментировал Андрей Купаев, генеральный директор ООО «МБК Логистик».

ГК «Монарх» является клиентом ВТБ с 2013 года. Кроме кредитных продуктов банка группа пользуется обслуживанием расчетно-кассовых и валютных операций.