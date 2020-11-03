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Примсоцбанк поднялся на 5 пунктов в медиарейтинге российских банков

Примсоцбанк переместился с 36 места на 31 в медиарейтинге российских банков за сентябрь, сообщает компания «Медиалогия».

По данным специалистов банка, самыми растиражированными материалам в сентябре стали интервью экспертов Примсоцбанка о том, что ждёт рынок труда этой осенью, а также об альтернативах вкладам и депозитам.

— Основу информационной повестки банка в сентябре составили публикации об акциях по банковским картам и повышению ставок на вклады и расширении функционала мобильного приложения Примсоцл@йн. Особенно хочется отметить интервью наших экспертов в деловых изданиях Приморья – эти материалы представители прессы активно цитирует и сегодня, - рассказал Георгий Бибаев, начальник отдела маркетинга ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Стоит заметить, что на протяжении последних лет ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» стабильно входит в ТОП-50 самых медийных банков. По итогам 3 квартала он входит в ТОП-50 Российских банков по количеству упоминаний в прессе и занимает 10 строчку в ТОП-20 самых активных пресс-служб.

Напомним, традиционно рейтинг строится на основе базы СМИ, которая включает в себя более 57 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Актуальные новости о работе банка и популярных продуктах можно узнать на нашем официальном сайте.
  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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