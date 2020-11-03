ПСБ и крупнейшие российские предприятия обсудили инновации в фармацевтической промышленности

ПСБ стал официальным партнером сессии «Инновации в фармацевтике и медицине: преодоление барьеров в создании современных решений для здравоохранения», организованной универсальной промышленной платформой "Иннопром".

В мероприятии приняли участие советник аппарата правления ПСБ Николай Власов, заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли России Дмитрий Галкин, директор по акселерации проектов в области биомедицины «Сколково» Руслан Алтаев, ученые и главы крупнейших фармацевтических компаний России. Эксперты рассмотрели современные вызовы, с которыми сталкивается здравоохранение во всем мире, обсудили одну из важнейших задач фармацевтической и медицинской промышленности - создание инновационных продуктов. Участники мероприятия отметили, что Россия, благодаря традиционно сильной научной школе, способна создавать собственные инновационные продукты. Также на сессии были предложены пути решения трудностей, с которыми сталкиваются российские производители при разработке инновационных проектов, в том числе, недостаточное финансирование исследований при создании новых препаратов.

В начале своего выступления Николай Власов отметил, что фармацевтика является отраслью 21 века, которая растет быстрее ВВП, и это, несомненно, делает ее одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций. Спикер пояснил, что, как показывает опыт мировой фармацевтической отрасли, порядка 15% выручки компании тратят на разработку новых препаратов - research and development (RnD). С учетом того, что отечественный рынок лекарств сейчас оценивается в $25 млрд, затраты на RnD в России могли бы составить около $4 млрд при условии выпуска всех препаратов в стране. «Считаю, что государство, введя специальные регуляторные меры, может обеспечить уровень RnD российских компаний в размере $4 млрд в год. Это даст огромный рывок в инновационности российской фармотрасли и создаст большое количество высокотехнологичных рабочих мест. Всё это, в свою очередь, будет способствовать быстрому появлению на рынке российских инновационных препаратов next-in-class и возможности для разработок препаратов first-in-class российского производства с большим экспортным потенциалом».

Николай Власов также сообщил, что банковское сообщество может участвовать в развитии инноваций в фарминдустрии через венчурные фонды: «Банки способны организовать процесс создания и управления венчурными фондами в силу того, что у финансовых организаций есть необходимые компетенции по оценке кредитных рисков на всех стадиях принятия решений». По мнению спикера ПСБ, вовлечение банков в этот процесс ускорит предоставление кредитных продуктов при выходе препарата на рынок, поскольку финансовая организация будет уже осведомлена о ходе его разработок.