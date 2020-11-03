Экосистема цифровых сервисов Россельхозбанка вышла в финал международного конкурса Crop Science Forum & Awards 2020

Экосистема Россельхозбанка «Своё.Фермерство» для малых и средних крестьянских хозяйств вошла в шорт-лист финалистов международного конкурса Crop Science Forum & Awards 2020 в номинации «Лучшая инновация в технологиях цифрового фарминга» (Best Innovation in Digital Farming Technology).

На победу в конкурсе, который является преемником главного ежегодного события в индустрии посевных культур - Agrow Awards, номинирована российская экосистема для предприятий АПК, разработанная Россельхозбанком. Уже более десяти лет Agrow отмечает лучшие в своем классе решения и технологические инициативы в области защиты посевных культур на своем ежегодном событии. В этом году на конкурс было подано более 100 заявок в 12 номинациях. Каждая заявка оценивалась 10 экспертами. Россельхозбанк является единственным финалистом из России.

Задача экосистемы «Свое.Фермерство» – способствовать IT-трансформации микро-, малых и средних предприятий агросектора. Платформа объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса.

Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность. Это биотехнологии, и робототехника, технологии интернета вещей, точного земледелия на основе данных со спутниковых снимков, а также новейшие технологии управления сельским хозяйством для контроля состояния посевов, прогнозирования, планирования и учета операций в сельском хозяйстве. Также экосистема Россельхозбанка облегчает фермерам процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи, предоставляя ее в удобном онлайн-формате.

Сервисы экосистемы помогают и в продвижении товаров и услуг фермеров. Так, аграрии с использованием платформы могут самостоятельно предлагать свои товары широкому кругу поставщиков, в том числе находить клиентов в сегменте HoReCa. Кроме того, для повышения рентабельности бизнеса экосистема РСХБ предоставляет сервис, который позволяет аграриям раскрыть свой туристический потенциал и стать настоящими специалистами агротуриндустрии. Платформа также позволяет решить кадровый вопрос с помощью агрегатора резюме и вакансий в агросекторе.

«Разработанная Россельхозбанком система призвана сделать более доступными для небольших крестьянско-фермерских хозяйств современные цифровые решения, которые им сложно внедрить самостоятельно. Создавая платформу, мы консультировались с фермерами, изучая их реальные потребности, поэтому представленные в экосистеме сервисы гарантировано будут востребованы. Экосистема способствует комплексной цифровизации АПК России, что может стать дополнительным фактором при оценке проекта со стороны жюри», – отметила Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова

Финал Конкурса состоится 4 ноября в Лондоне в режиме онлайн. Россельхозбанк будет бороться с такими компаниями как, международная компания BASF с мобильным приложением Xarvio Healthy Fields, крупнейшая американская сельскохозяйственная корпорация Corteva Agriscience с мобильным приложением для точного земледелия LANDVisor, китайская компания-производитель дронов для сельского хозяйства XAG с решением для умного управления полем Smart Agriculture System и американская промышленная корпорация с мобильным приложением для точного земледелия Arc™ Farm Intelligence Platform.