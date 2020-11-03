Держатели карт «Мир» Россельхозбанка получат 500 рублей кэшбэка в месяц при оплате покупок с Mir Pay

Держатели карт «Мир» Россельхозбанка смогут вернуть 500 рублей от суммы покупок от 5000 рублей при оплате товаров и услуг смартфоном. Старт новой акции - 1 ноября 2020 года.

Чтобы воспользоваться предложением платежной системы «Мир» и Россельхозбанка, клиентам необходимо скачать приложение Mir Pay для смартфонов Android и привязать к нему карту «Мир» Россельхозбанка. Также для участия в акции клиентам Банка потребуется регистрация на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кэшбэк». При оплате покупок на сумму от 5000 рублей, 500 из них вернутся на карту в следующем месяце.

«В настоящий момент в Россельхозбанке представлен ряд карт платежной системы «Мир» с выгодными условиями и возможностью выбора различных привилегий. В последние два месяца уходящего года владельцы карт данной платежной системы имеют прекрасную возможность получить дополнительный кэшбэк. Уверены, что для наших клиентов это будет приятным преимуществом, позволяющим увеличить общий объем кэшбэка по картам «Мир» и радовать своих родных и близких подарками в начале следующего года», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Специальное предложение Банка действует до 31 декабря 2020 года включительно. Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте Россельхозбанка.