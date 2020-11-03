Для пополнения запасов крови и компонентов региональная станция переливания приглашает доноров

Сейчас в среднем количество кровосдач уменьшилось на 40 донаций в день. Эту ситуацию специалисты напрямую связывают с эпидемией ОРВИ и Covid-19, сообщают в областной администрации.

На данный момент в Иркутской области дефицита крови и её компонентов нет. Однако необходимо постоянно поддерживать запасы в достаточном количестве.

Важный нюанс, после заболевания пневмонией или Covid-19 должен пройти как минимум месяц до кровосдачи, в случае ОРВИ этот промежуток составляет две недели после выздоровления. Также за два дня до донации нельзя принимать аспирин, анальгетики выпивать алкоголь.