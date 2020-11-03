Новости

Для пополнения запасов крови и компонентов региональная станция переливания приглашает доноров

Сейчас в среднем количество кровосдач уменьшилось на 40 донаций в день. Эту ситуацию специалисты напрямую связывают с эпидемией ОРВИ и Covid-19, сообщают в областной администрации. 

На данный момент в Иркутской области дефицита крови и её компонентов нет. Однако необходимо постоянно поддерживать запасы в достаточном количестве. 

Важный нюанс, после заболевания пневмонией или Covid-19 должен пройти как минимум месяц до кровосдачи, в случае ОРВИ этот промежуток составляет две недели после выздоровления. Также за два дня до донации нельзя принимать аспирин, анальгетики выпивать алкоголь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В Иркутской области за сутки умерли 14 человек с коронавирусом
Вспышку коронавируса зафиксировали в Усть-Илимске
Покупатели стали реже ходить в торгцентры из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании