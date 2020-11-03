Объем доходов бюджета Иркутской области за девять месяцев составил 107 млрд рублей

В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 81,7%, региональные – 10,8%, местные – 1,6% и специальные налоговые режимы – 5,9 процента, сообщают в пресс-службе ФНС.

Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на доходы физических лиц, им обеспечено 39% доходов, и налог на прибыль организаций – более 38 процента. Доля имущественных налогов - 12%, налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам, – 6 процентов.

Платежи налога на прибыль организаций составили 41 млрд рублей, что более чем на 7 млрд рублей или 15% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. За январь - сентябрь 2020 года в консолидированный бюджет Иркутской области поступило 42 млрд рублей налога на доходы физических лиц, что на 1 млрд рублей или 3% выше уровня поступлений аналогичного периода 2019 года.

Платежи налога на добычу полезных ископаемых составили 2 млрд рублей.

Это на 557 млн рублей или на 38% выше уровня поступлений января - сентября 2019 года, что связано с увеличением объемов добычи, высоким содержанием драгоценного металла в породе, а также использованием коэффициента 0,2, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого. Акцизов поступило более 2 млрд рублей или на 215 млн рублей (11%) выше уровня поступлений аналогичного периода 2019 года (рост поступлений акцизов на пиво и средние дистилляты). Меньше поступило налога на имущество организаций - на 435 млн рублей или 4 процента. Общее снижение поступлений транспортного налога составило 95 млн рублей (или на 8%), по физическим лицам – 127 млн рублей (или на 18%).

Объем платежей в бюджеты муниципальных образований в январе - сентябре 2020 года составил 18 млрд рублей и на 372 млн рублей или 2% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Снижение поступлений наблюдается по налогу на имущество физических лиц на 301 млн рублей, по земельному налогу - на 285 млн рублей или на 15 процентов. Уменьшились поступления единого налога на вмененный доход на 227 млн рублей (или 21%).

Снижение налоговых платежей в основном связано с переносом сроков уплаты налогов для предприятий малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей, перерасчетом налогов, оспариванием кадастровой стоимости объектов имущества.