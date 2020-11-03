Правительство РФ назначило ФГУП «Федеральный экологический оператор» единственным исполнителем ликвидации отходов БЦБК

Выполнить все работы «Федеральный экологический оператор» должен до 31 января 2024 года, сообщают в областной администрацию.

Исполнителю предстоит определиться с выбором технологии рекультивации отходов комбината. В картах-накопителях промышленного предприятия находится около шести млн тонн токсичных отходов, большую часть из которых составляет шлам-лигнин. Кроме того, после закрытия БЦБК в ливневой канализации и законсервированных очистных сооружениях осталось более 160 тыс. куб. м жидкости, содержащей черный щелок.

Напомним, глава Приангарья Игорь Кобзев обозначил проблему утилизации отходов предприятия БЦБК как одну из приоритетных. В течение лета в Байкальске были проведены работы по предотвращению попадания в Байкал чёрного щёлока. Более шести тысяч кубометров щелокосодержащей жидкости перекачены в отремонтированные за счет областного бюджета радиальные отстойники.