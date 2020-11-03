Подрядчик переложит асфальт на Баумана в Иркутске

Работы там ещё не завершены, но уже сейчас в их проведении выявлены недостатки. Об этом во время прямого эфира во "Вконтакте" сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

- Качеству дорожных работ сейчас уделяется особое внимание. С 2019 года изменен подход по приёмке в эксплуатацию объектов, которые строят и ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Теперь в ней участвует «Упрдор Прибайкалье». Это подразделение «Росавтодора» - федеральной структуры, выделяющий средства на приведение дорог в нормативное состояние. Также в приёмке участвуют стойконтроль заказчика, (муниципалитета) и компании-подрядчика, - рассказал Максим Лобанов.

Обязательным критерием строительства и ремонта дорог сейчас является доступность для маломобильных групп населения. На перекрестках делают съезды и заниженные тротуары. Максим Лобанов подчеркнул, что изменение всех перекрестков области займет несколько лет.