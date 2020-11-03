Врач-педиатр в Москве зарабатывает 110 тыс. реблей

Согласно данным SuperJob, среднерыночная заработная плата врача-педиатра коммерческих клиник в Москве составляет 110 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 95 тыс. руб. Зарплатный максимум в столице — 250 тыс. руб., в городе на Неве — 210 тыс. руб.

Врач-педиатр — одна из наиболее востребованных позиций в медицине. Коммерческие клиники отдают предпочтение специалистам с опытом врачебной деятельности от 3 лет. Конкурентным преимуществом обладают кандидаты, имеющие действующий медицинский сертификат по другой врачебной специализации, например, кардиологии или неврологии.