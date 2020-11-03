Компенсационные пакеты похудели из-за коронавируса

Сервис по поиску работы Superjob выяснил, что в 2020 году компенсационный пакет многих российских компаний заметно «похудел». У сотрудников, выведенных на удаленку из-за коронавируса, льгот меньше, чем у тех, кто работал дистанционно до карантина.

Больше всего пострадал компенсационный пакет сотрудников, выведенных на удаленку в период пандемии: большинство корпоративных «плюшек» сегодня им оплачивается реже, чем тем, кто ходит на работу, и тем, кто работал дистанционно и до коронавируса. 44% работодателей не предоставляют никаких дополнительных компенсационных опций тем, кто трудится дома из-за опасности COVID-19. В отношении сотрудников, которые и до пандемии работали удаленно, так поступают сегодня 35% компаний, в отношении тех, кто ходит на работу, — 25%.

В 2018 году компенсационный пакет отсутствовал лишь у 9% работодателей.

Чаще всего работодатели сейчас мотивируют персонал проведением обучения за счет компании: сотрудникам, которые ходят на работу, такую составляющую компенсационного пакета предоставляет треть компаний (33%), работающим удаленно из-за коронавируса — 15%, работающим из дома постоянно — 36%. А всего 2 года назад персонал за счет компании обучал почти каждый второй работодатель (49%).

Мобильную связь тоже стали оплачивать реже: если в 2018 году такие расходы несли 42% компаний, то сегодня этот бонус чаще оплачивают сотрудникам, которые ходят на работу или работают удаленно из-за пандемии, — 28% и 27% соответственно.

Корпоративные мероприятия, которые еще относительно недавно были самой распространенной составляющей компенсационного пакета (в 2018 году их проводили больше половины российских работодателей — 53%), сегодня по понятным причинам организуются нечасто. 28% компаний оставили их лишь для сотрудников, которые работают «очно», 22% — для постоянных дистанционных работников и лишь 12% — для тех, кто трудится удаленно из-за пандемии COVID-19.

Подарки к праздникам сотрудникам, которые ходят на работу, дарит сейчас лишь четверть работодателей (24%). Тех, кто постоянно работает удаленно, радует таким образом 20% компаний, а тех, кто «на удаленке» из-за коронавируса, — 17%. В 2018 году приятные презенты к Новому году, дню рождения, 8 Марта, 23 февраля или другим праздникам дарили 44% работодателей.

Снизилось и число работодателей, которые обеспечивают своих сотрудников полисом ДМС: если в 2018 году так поступали 20% компаний, то в 2020-м сотрудников, которые ходят на работу, страхуют 14% компаний, тех, кто работает из дома из-за карантина, — 11%, а тех, кто постоянно трудится дистанционно, — лишь 5%.

Возможность со скидкой приобрести продукцию компании сегодня чаще предлагают постоянным удаленным сотрудникам (22%). Бесплатным питанием (или соответствующей денежной компенсацией) чаще обеспечивают сотрудников, которые ходят на работу (14%). Другие популярные ранее составляющие компенсационного пакета, такие как беспроцентные кредиты, предоставление служебного транспорта и дополнительных дней отпуска, оплата спортклуба и льготных путевок, в этом году оплачиваются компаниями значительно реже и в основном лишь тем, кто работает на территории работодателя.