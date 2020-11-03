Названы лучшие города для работы удаленно

Сервис по поиску работы Superjob выяснил, что столица — лучший город для карьеры на удаленке, считает каждый второй москвич, работающий дистанционно (51%). Респонденты при этом уверены: «Для работы удаленно локация не имеет значения»; «Любой город для этого хорош, собственно, если знать, как настроить доступ».

Казань и Новосибирск назвали лучшим мегаполисом для карьерного роста удаленных работников по 43% респондентов: «Имею в виду скорее не рост в должности, а рост профессиональный». Северную столицу — 4 из 10 петербуржцев, работающих дистанционно.

В Екатеринбурге 29% удаленных сотрудников считают свой город лучшим для карьерного роста, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — каждый четвертый. Судя по комментариям опрошенных, все могло бы быть еще лучше, «если бы не краеугольный камень — связь».

Меньше всего шансов на карьеру у дистанционных работников в Челябинске и Омске: 9 и 8% опрошенных соответственно назвали эти города лучшими для роста по службе.