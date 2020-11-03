Футбол вернется в Россию?

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает вариант проведения чемпионата Европы в 2021 году в одной стране из-за роста заражений коронавирусом в ряде европейских государств.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии Covid-19 УЕФА принял решение перенести турнир на лето следующего года. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Основным претендентом на проведение является Россия, так как в стране недавно состоялся чемпионат мира, а число зараженных коронавирусом позволяет безопасно организовать турнир. Россия озвучивала это предложение в УЕФА. Проведение чемпионата Европы первоначально было запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны были состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Прошлый чемпионат Европы состоялся во Франции. Стоит напомнить некоторые цифры. Общая аудитория Евро составляет более 6 млрд человек. В среднем каждый матч собирал у экранов больше 130 млн зрителей. Игру-открытие турнира посмотрели более 200 млн, а приблизительная аудитория финала была более 300 млн человек. Общий доход, который принес чемпионат Европы, составил 1,93 млрд евро. Основную часть денег — чуть больше миллиарда евро — принесло телевидение. 480 млн евро добавили спонсоры, и еще 400 млн евро удалось заработать на билетах и программе гостеприимства. Статья расходов существенно меньше — 1,1 млрд евро. Из них 650 млн евро потратили на проведение турнира, а остальные деньги распределили между командами-участницами и клубами, делегировавшими на Евро своих игроков. Чистая прибыль получилась в размере 830 млн евро. На собственные нужды УЕФА скромно забрал 230 млн евро, а остальные 600 млн евро были распределены между национальными ассоциациями.

Если чемпионат Европы состоится в России, то цифры, вероятно, будут сопоставимыми. Инфраструктура готова, в 2018 Россия принимала чемпионат мира. Вопрос места финала открытый – Москва или Питер. Естественно, в выигрыше будут, прежде всего, туристический и финансовый сектора. Конечно, футбольный праздник — это еще нагрузка на бюджет на фоне дешевой нефти и рецессии. Однако как внешний, так и внутренний пиар-эффект однозначно перевешивает данную составляющую. Путин не бухгалтер, и прекрасно понимает, что такое расходы на национальный бренд.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»