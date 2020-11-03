Концепцию благоустройства Цесовской набережной в Иркутске представят в онлайн-формате

Презентацию концепции развития Цесовской набережной проведут в галерее современного искусства Виктора Бронштейна 5 ноября в 16.00. В обсуждении проекта создания общественного пространства примут участие инвесторы проекта, архитекторы, представители научного сообщества и СМИ города.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире, поэтому у всех заинтересованных в городском развитии иркутян есть возможность узнать об особенностях проекта, его значимости для города, а также задать вопросы. Эфир будет организован через YouTube, ссылка для подключения - https://youtu.be/aCf6bJiz7ps.
В рамках презентации будут раскрыты несколько важных для города тем. О разработках проекта создания непрерывной набережной в Иркутске расскажет исполнительный директор Агентства развития территорий «Градостроительная школа», член Союза архитекторов России Алиса Козак. Концепцию благоустройства Цесовской набережной презентует представитель инвестора, директор ООО «Прибайкалье» (входит в группу En+) Евгения Пуляевская. Экспертными мнениями поделятся архитектор Сергей Демков и историк, автор проекта «Прогулки по старому Иркутску» Алексей Петров.
На презентации будут представлены проектные предложения благоустройства Цесовской набережной как единого доступного общественного пространства. На территории планируется организовать прогулочные зоны, велодорожки, локации для отдыха, спуск к воде, кластер ресторанов и арт-пространств. Помимо благоустроенной набережной, предназначенной прежде всего для пешеходов и велосипедистов, инвестор предполагает возвести и другие архитектурные объекты: отреставрированные Курбатовские бани, Дом приемов, жилой квартал, спроектированный архитектором с мировым именем Кэнго Кума.