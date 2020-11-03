Концепцию благоустройства Цесовской набережной в Иркутске представят в онлайн-формате

Презентацию концепции развития Цесовской набережной проведут в галерее современного искусства Виктора Бронштейна 5 ноября в 16.00. В обсуждении проекта создания общественного пространства примут участие инвесторы проекта, архитекторы, представители научного сообщества и СМИ города.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире, поэтому у всех заинтересованных в городском развитии иркутян есть возможность узнать об особенностях проекта, его значимости для города, а также задать вопросы.

Эфир будет организован через YouTube, ссылка для подключения -В рамках презентации будут раскрыты несколько важных для города тем. О разработках проекта создания непрерывной набережной в Иркутске расскажет исполнительный директор Агентства развития территорий «Градостроительная школа», член Союза архитекторов России Алиса Козак. Концепцию благоустройства Цесовской набережной презентует представитель инвестора, директор ООО «Прибайкалье» (входит в группу En+) Евгения Пуляевская. Экспертными мнениями поделятся архитектор Сергей Демков и историк, автор проекта «Прогулки по старому Иркутску» Алексей Петров.