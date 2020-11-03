В Нукутском районе Иркутской области открыли мост через реку Ей

Мост через реку Ей расположен на 34 километре региональной трассы, соединяющей посёлки Залари и Жигалово, сообщают в областной администрации.

Он был построен в 80-х годах и был рассчитан на небольшой поток транспорта. Сейчас движение по региональной дороге всегда плотное. Там едет транспорт в Нукутский, Балаганский, Усть-Удинский, Жигаловский районы. Объезда у моста нет, поэтому для проведения работ его закрывали частями.

Реконструкция состоялась в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы были начаты в апреле. Специалисты компании - подрядчика выполнили работы по устройству монолитных ригелей мостового сооружения, установили опорные части пролетных строений, стальные перила, сделали подходы к мостовому сооружению, их длина - 1,3 километра. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено 38 дорожных знаков, 128 метров барьерного ограждения. Стоимость нового моста составила 81, 4 млн руб.

Также в рамках нацпроекта в Нукутском районе отремонтировали десять километров пути, которые соединяют региональную автодорогу Залари - Жигалово с населёнными пунктами Ей и Шараты. На это направлено 152,9 млн рублей.