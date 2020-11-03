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Игорь Кобзев опроверг сообщения об ухудшении своего здоровья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который проходит лечение от коронавируса в больнице, опроверг сообщения об ухудшении совего здоровья.

“Прочитал в социальных сетях и ряде СМИ информацию, что мое состояние ухудшилось. Сразу скажу – это не так. Лечение продолжается, чувствую себя уже лучше. По-прежнему в ежедневном режиме на связи с замами и министрами. Сейчас самое важное – борьба с коронавирусом”, – сообщил он в своем Instagram.

Напомним, что глава региона был госпитализирован 29 октября из-за проблем с легкими.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Схему выдачи лекарств больным COVID-19, лечащимся амбулаторно, вырабатывают в Приангарье
Игорь Кобзев опроверг сообщения об ухудшении своего здоровья
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