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Схему выдачи лекарств больным COVID-19, лечащимся амбулаторно, вырабатывают в Приангарье

Иркутская область получила из федерального бюджета почти 90 миллионов рублей на лекарства для людей, которые лечатся амбулаторно. Сейчас с областным Минздравом определяется схема выдачи препаратов, сообщил губернатор Иркутской области в Instagram.

По словам Игоря Кобзева, в ближайшие дни в регион поступит 27 тысяч упаковок «Азитромицина» и почти 17 тысяч упаковок «Арбидола».

“Еще раз подчеркну – дефицит усиливается ажиотажным спросом. Призываю вас относиться к этому разумно и не покупать лекарства без назначения врача и впрок”, – подчеркнул глава региона.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Схему выдачи лекарств больным COVID-19, лечащимся амбулаторно, вырабатывают в Приангарье
Игорь Кобзев опроверг сообщения об ухудшении своего здоровья
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