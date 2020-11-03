Схему выдачи лекарств больным COVID-19, лечащимся амбулаторно, вырабатывают в Приангарье

Иркутская область получила из федерального бюджета почти 90 миллионов рублей на лекарства для людей, которые лечатся амбулаторно. Сейчас с областным Минздравом определяется схема выдачи препаратов, сообщил губернатор Иркутской области в Instagram.

По словам Игоря Кобзева, в ближайшие дни в регион поступит 27 тысяч упаковок «Азитромицина» и почти 17 тысяч упаковок «Арбидола».

“Еще раз подчеркну – дефицит усиливается ажиотажным спросом. Призываю вас относиться к этому разумно и не покупать лекарства без назначения врача и впрок”, – подчеркнул глава региона.