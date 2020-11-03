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Противогололедную обработку улиц проведут ночью в Иркутске

В связи с ухудшением погодных условий в Иркутске проведут противогололедную обработку улиц после снижения основного транспортного потока. В работах будут задействованы более 30 комбинированных дорожных машин, а также около 200 человек.

– Сегодня ночью, по прогнозу синоптиков, температура опустится до минус 5 градусов, будет идти снег. Соответственно, мы принимаем необходимые меры, чтобы предотвратить гололед. Наша задача – обеспечить безопасность как общественного, так и личного транспорта, – отметил исполняющий обязанности заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства Владимир Преловский. – Обращаюсь к автомобилистам с просьбой соблюдать скоростной режим, а также не пользоваться личным транспортом, если вы еще не заменили летние шины на зимние.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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