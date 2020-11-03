Иркутская область может потерять до 11% доходов

Проект областного бюджета на 2021-2023 годы прошел процедуру публичных слушаний. Как сообщила сегодня, 3 ноября, министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, доходы регионального бюджета в следующем году предлагается утвердить в объеме 166,7 млрд рублей, в 2022 году – 167,1 млрд, в 2023 году – 175,8 млрд рублей.



В ближайшие три года основные факторы, влияющие на уровень доходов областного бюджета, будут связаны с падением на мировом рынке цен на нефть и с изменениями федерального законодательства в отношении налогооблажения нефтедобывающих компаний. По предварительным расчетам, это в ближайшие три года будет стоить областному бюджету порядка девяти миллиардов рублей выпадающих доходов. Всего с учетом тенденций в мировой и российской экономике в 2020-2022 годах возможны потери 11% доходов, или 52 млрд рублей областной казны.

