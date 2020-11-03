«Господдержка 2%»: более 2 тысяч предприятий Приангарья получили от Сбербанка льготный кредит

Сбербанк полностью использовал лимит, выделенный по программе «Господдержка.2%» для бизнеса, пострадавшего в результате пандемии коронавируса, и завершил прием заявок на данное льготное кредитование. Сбер предоставил российским компаниям льготные займы на 243 млрд рублей. Из них компаниям малого и среднего бизнеса было предоставлено финансирование на 176 млрд рублей.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

«Наибольший спрос по программе мы фиксировали у компаний, занятых в сфере транспорта, и предприятий розничной торговли. На них приходится примерно по 20% от всего объема выданных банком средств по программе – в совокупности это более 100 млрд рублей. Более 15% кредитных средств от всего лимита выданы компаниям сферы услуг, работающим в туризме, спорте, образовании и других индустриях. Мы уже неоднократно подчеркивали важность и своевременность запуска этой программы Правительства и выступали ее самым активным проводником от власти к бизнесу. Благодаря льготному кредитованию под 2% поддержку получили сотни тысяч компаний, которые оказались в сложной ситуации в самый острый период пандемии, но смогли сохранить рабочие места и продолжить свою деятельность».

За время действия антикризисной меры - с мая по октябрь 2020 года Байкальским банком Сбербанка было одобрено более 3,8 тыс заявок. Общая сумма выданных кредитов по программе «Господдержка 2%» на территориях присутствия Байкальского банка составила 4,84 млрд рублей. В Иркутской области антикризисной мерой воспользовались 2020 предприятий и организаций, объем льготного кредитования под 2% в Приангарье составил 2,44 млрд рублей.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Безусловно, это была очень ощутимая поддержка для регионального бизнеса и экономики всех территорий в целом. Льготный кредит Сбербанк выдавал на самые актуальные нужды предприятий и организаций, он дал возможность многим коллективам продержаться в самый сложный период – время вынужденного простоя, когда на территориях были введены режимы самоизоляции и запрет на некоторые виды деятельности».

Основной целью целевого кредита «Господдержка. 2%» Сбербанка являлось возобновление деятельности организаций после временной приостановки или возникших сложностей в результате пандемии. Заемные средства кредитуемое по госпрограмме предприятие или учреждение могло использовать на выплату зарплаты персоналу, на текущие расходы (арендные платежи, налоги и т.д.). Главным условием предоставления займа под 2% являлось сохранение численности персонала организации на уровне 1 июня 2020 года. При условии его сохранения до 1 апреля 2021 года, не менее, чем на 80%-90%, клиентам Сбербанка, получившим льготный займ, будет списана кредитная задолженность со всеми начисленными процентами до 100%.