Сбербанк и ОБИ запустили партнёрскую программу по кредитной бизнес-карте

Сбербанк и сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ заключили договор о сотрудничестве в рамках развития партнёрской программы по кредитной бизнес-карте «Бизнес без купюр» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Теперь её обладатели смогут использовать увеличенный льготный период при оплате товаров в гипермаркетах ОБИ. Беспроцентный период составит до 65 дней, что на 15 дней больше, чем при оплате покупок в компаниях, не являющихся партнёрами Сбербанка.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«ОБИ стала первым в индустрии DIY федеральным партнёром Сбербанка в программе ʺБизнес без купюрʺ. Мы надеемся, что это сотрудничество принесёт ещё больше возможностей нашим клиентам, теперь они смогут приобретать всё необходимое для бизнеса в федеральной сети магазинов и расплачиваться картой с увеличенным льготным периодом».

Хельмар Шернек, директор по продажам ОБИ Россия:

«Компания ОБИ постоянно работает над улучшением своего предложения для b2b-клиентов, и подключение к партнёрской программе Сбербанка стало важным шагом в развитии этого направления. В ОБИ представлен широкий ассортимент товаров для ремонта, оформления витрин, внутренних пространств магазинов, кафе, салонов красоты и других предприятий. Расширенный беспроцентный период позволит избежать кассовых разрывов при закупке больших партий материалов и сделает покупки в ОБИ ещё более удобными и выгодными для представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей — прорабов, строителей, дизайнеров интерьера, декораторов и других профессионалов. При расчётах кредитной бизнес-картой Сбербанка в гипермаркетах ОБИ они смогут закупать необходимые товары для ремонта с увеличенной отсрочкой платежа».