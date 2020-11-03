Дом, дача и Турция: как россияне собираются провести день народного единства

Большинство россиян (42%) проведут предстоящий ноябрьский праздник дома, «изолируясь в своей квартире». Хотя в прежние годы, когда про коронавирус никто не слышал, больше половины (52%) старались брать несколько дополнительных дней отдыха, чтобы провести праздники, путешествуя по России или за границей. Такие результаты показал опрос Ситимобил, проведенный среди 2450 жителей столицы.

Дополнительные выходные в этом году возьмут лишь около 30% респондентов: 20% хотя просто отдохнуть, а 10% все-таки рассчитывают куда-то поехать. Помимо самоизоляции планы у россиян на праздничный день такие: 16% опрошенных поедет на дачу, 15% навестит родственников, 13% будет работать. Почти 10% респондентов хотят отправиться в путешествие по России, но есть и те, кто планирует успеть погреться в Турции (таких 6,5%).

Для поездок около трети опрошенных в этом году выберет личный автомобиль, каждый пятый такси, каждый четвертый — общественный транспорт, а 13% предпочтут ходить пешком из-за эпидемиологической ситуации. Почти половина (47%) москвичей уверены, что сейчас во время второй волны коронавируса лучше лишний раз никуда не ходить.

Лишь один вид досуга остается неизменным – около половины опрошенных (52%) собираются 4 ноября жарить шашлыки, если повезет с погодой.

В прежние годы дача и путешествия по России пользовались большей популярностью (около 33% проводили ноябрьские так), а за границу ездили около 20%. Кто-то брал выходные, чтобы погулять или походить по вечеринкам. Кстати, в этом году необходимость регистрироваться по QR-кодам в барах и клубах не остановит 36% опрошенных москвичей, остальные предпочитают из-за ковида не тусоваться.