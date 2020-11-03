Трамп VS Байден: результаты президентских выборов в США вряд ли мы узнаем 3 ноября

Мировую повестку этой недели, вне всякого сомнения, определяют президентские выборы в США. Тем не менее аналитики Альфа-Банка сомневаются в том, что уже к концу этой недели миру станет известно имя нового Президента штатов.

Президентские выборы в США – главное событие недели

– Завтра же пройдут выборы в Сенат – результаты этого голосования не менее важны как для рынков, так и для нового Президента страны, – отмечают аналитики. – Если республиканцам удастся сохранить свои места в Сенате, мы не исключаем тупиковый сценарий в политике США. Впрочем, на рынках существует мнение, согласно которому рынки готовы предпочесть именно этот сценарий, так как в этом случае просто не будут законодательно одобрены те серьезные изменения в экономической политике, которые ранее вызывали опасения у инвесторов. Джозеф Байден продолжает лидировать в опросах общественного мнения, однако разрыв между двумя президентами сокращается в ключевых колеблющихся штатах. Таким образом, результаты выборов предсказать крайне сложно; качели голосующих могут качнуться как в одну, так и в другую сторону.

Главное для рынков – это прозрачный результат, не предполагающих разногласий. Волатильность в этой ситуации сохранится высокой вплоть до момента, когда станут известны окончательные результаты выборов. Победа Байдена позитивно отразится на акциях циклических отраслей и несет риски бумагам технологического сектора и энергетических компаний, тогда как победа Трампа более благоприятна для историй роста.

Вторая волна пандемии идет по Европе и в США

Пандемия по-прежнему оказывает сильное давление на рынки; возобновились сильные опасения инвесторов по поводу перспектив экономического роста, особенно за пределами азиатских рынков.

– На большей части Европы вновь введен жесткий карантин – на прошлой неделе к европейским странам, уже находящимся на карантине, присоединились Великобритания, Австрия и Португалия. Введение карантинных мер в Европе вызвало снижение цен на нефть. В США новое количество зараженных приближается к отметке 90 тыс.; смертность превышает 900 человек в сутки. Больница в Европе и США переполнены. Сейчас опасения рынка связаны с возобновлением жесткого карантина и в США.

Цены на нефть опустились ниже $40/барр.

Цены на нефть на прошлой неделе опустились на 10% до $36,60/барр. (Brent) и, вероятно, будут сохраняться слабыми в краткосрочной перспективе на фоне неопределенности в части спроса в результате введения карантинных мер в Европе и появления ливийской нефти на рынке.

– Цены на нефть, торгуясь в диапазоне $40-45/барр. (Brent) с июня, сейчас опустились ниже этого диапазона. Количество буровых в США выросло на 10 установок до 221 на прошлой неделе, демонстрируя рост пятую неделю подряд и сильно превысив 180 установок с середины июня. До тех пор, пока растет количество зараженных, а карантинные меры ужесточаются, цена Brent, вероятно, сохранится ниже отметки $40/барр, – считают аналитики

Цены на сырьевые товары оставались устойчивыми

Несмотря на волатильность рынков накануне выборов в США, цены на сырьевые товары оставались относительно устойчивы, отмечают эксперты Альфа-Банка

– Цветные металлы торговались в рамках заданного диапазона. Цены на железную руду не демонстрировали признаков снижения. Цены на золото были относительно слабыми – они опустились ниже отметки $1 900/унцию, что говорит об отсутствии признаков панических покупок накануне выборов. Потенциал роста акций сырьевых компаний сдерживало незначительное ослабление курса юаня и негативные ожидания спроса на фоне возобновления роста инфицированных COVID-19 в ЕС.

Защитные активы этой недели – экспортеры металлургического сектора и ритейлеры

Выборы в США – главная тема этой недели, их исход может определить вектор движения рынков на ближайшие годы. Тогда как Джозеф Байден продолжает лидировать в опросах общественного мнения, Дональд Трамп сокращает свой отрыв от противника в ключевых колеблющихся штатах, подчеркивают аналитики.

– Вероятно, победитель будет объявлен спустя несколько дней после выборов, так как на подсчет голосов, посланных по почте, уйдет больше времени. Рынки рассчитывают на результат, который не будет предусматривать разночтений. Инвесторы накануне выборов занимаются ребалансировкой своих портфелей. Победа Байдена позитивно отразится на акциях циклических отраслей и несет риски бумагам технологического сектора и энергетических компаний, тогда как победа Трампа более благоприятна для историй роста.



Мы ожидаем, что динамика российского рынка акций будет сдержанной вплоть до момента объявления нового президента США. В случае плавного транзита власти, независимо от того, кто из кандидатов одержит победу, мы ожидаем ралли на рынках. Впрочем, предпочтения инвесторов будут зависеть не только от того, какой из кандидатов одержит победу, но и от результатов выборов в Сенат.

Для российского рынка акций победа Байдена благоприятно отразиться на акциях сырьевых компаний, особенно на компаниях горнометаллургического сектора. Второй срок Трампа может возобновить рост акций энергетических компаний, главных аутсайдеров рынка в этом году. Мы ожидаем, что на этой неделе российские инвесторы будут уходить в защитные активы, однако спрос на акции металлургических компаний, вероятно, сохранится.