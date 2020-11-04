Братский госуниверситет перейдет на дистанционный режим работы с 5 ноября

Братский государственный университет Иркутской области намерен перейти на дистанционный режим работы с 5 ноября, сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Братский государственный университет» переходит на дистанционный режим реализации образовательных программ высшего и среднего профессионального образования всех форм обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на период с 05.11.2020 года и до особого распоряжения ректора ФГБОУ ВО «БрГУ», – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее правительство Иркутской области порекомендовало перейти вузам региона на дистанционный режим работы. Несколько учреждений прислушались к совету властей и уже работают в удаленном режиме.