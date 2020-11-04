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Рекордное количество людей заболели COVID-19 в мире за неделю – 3,3 миллиона

Число заболевших COVID-19 в мире выросло за неделю более чем на 3,3 миллиона – это рекордное число с начала пандемии, сообщает РБК со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

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Больше всего зараженных выявили в США, Индии и Франции.

В целом наибольший прирост заболеваемости с 26 октября по 1 ноября был отмечен в европейском регионе. На него приходится половина – более 1,7 миллиона новых случаев заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости на этой территории вырос на 22% по сравнению с предыдущей неделей.

Умерли от коронавируса за неделю более 45 тысяч человек в мире.

Общее число заразившихся COVID-19 поднялось до 46 миллионов человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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