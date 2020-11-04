Пассажир без маски, которого отказались везти, 30 минут блокировал автобус в Ангарске

Пассажир без маски, которого не хотели пускать в транспорт, 30 минут блокировал автобус в городе Ангарске Иркутской области, сообщают «Вести.ru».

Инцидент произошел 1 ноября на остановке «6-й микрорайон» и начался из-за того, что водитель автобуса, следующего из Ангарска в Иркутск, отказался везти пассажира без маски.

«В свою очередь, разгневанный таким отношением мужчина перегородил автобус и стоял до тех пор, пока не прибыли вызванные на место происшествия полицейские», – отмечается в сообщении.

Мужчина был задержан, после чего автобус продолжил движение по маршруту.

Напомним, в России действует всеобщий масочный режим, который предусматривает обязательное ношение средств защиты органов дыхания в местах массового скопления людей, в том числе, в транспорте.