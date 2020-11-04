Отток мигрирующих из России иностранцев за 8 месяцев 2020 года вырос на 15% – до 311 тысяч

Зарубежные мигранты стали чаще возвращаться на родину. За 8 месяцев 2020 года из России уехали 311 тысяч иностранцев, что на 15% больше показателей прошлого года, сообщает РБК.

«Число фактов постановки на миграционный учет по России упало практически вдвое – с 14,9 миллиона до 7,5 миллиона, в Москве – на 43% – 1,8 миллиона против 3,2 миллиона в 2019 году», – отмечается в сообщении.

Количество выданных разрешений на работу и патентов сократилось более чем на треть — с почти 1,5 миллиона в 2019-м до 935,5 тысячи в 2020 году.

Больше всего трудовых мигрантов работают на стройках, в сферах ЖКХ и бытовых услуг. Эти сферы сокращение затронуло сильнее всего.

Эксперты предполагают, что мигранты вернутся в Россию после того, как заболеваемость спадет и будут сняты введенные ограничения.