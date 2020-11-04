Голенецкая: Школьников Приангарья нужно оставить на каникулах или отправить на дистант

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая считает, что каникулы для школьников региона необходимо продлить, учитывая нынешнюю эпидситуацию, либо отправить на дистанционное обучение. Такое заявление было сделано во время прямого эфира, который прошел на официальной странице регправительства в соцсети «ВКонтакте».

«Я не могу решить, как дальше будут учиться школы – очно или не очно – с понедельника, учитывая ситуацию, которая у нас сегодня на территории Иркутской области. Я бы еще продлила каникулы, насколько это возможно», – отметила Голенецкая.

И. о. главы минздрава региона также сообщила, что школьников можно отправить на дистанционное обучение. Такие меры необходимы, поскольку дети являются распространителями коронавируса, которым они болеют бессимптомно.

Голенецкая подчеркнула, что решение о том, как дети будут учиться дальше, примут в конце текущей недели.