Иркутская область вошла в ТОП-10 самых грязных регионов страны по итогам 2019 года

Аналитики компании FinExpertiza составили рейтинг самых грязных регионов страны по итогам 2019 года, в ТОП-10 списка вошла Иркутская область. Результаты исследования опубликовала «Лента.ру».

Приангарье разместилось на 6-ой строчке рейтинга. На территории региона за прошлый год в атмосферу было выброшено 715 тысяч тонн загрязняющих веществ.

Самой грязной территорией страны стал Красноярский край – здесь зафиксировано 2,6 миллиона тонн выбросов.

В ТОП-10 также вошли Кемеровская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская область, Ямало-Ненецкий АО, Башкирия, Челябинская и Оренбургская области, а также Краснодарский край.

«За первый квартал 2020-го в стране выявили 44 случая высокого загрязнения воздуха – это рекорд за последние 5 лет. Загрязнявшие воздух организации — это в большинстве своем предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также организации сферы ЖКХ», – отмечается в сообщении.