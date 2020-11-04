Вспышки коронавируса зафиксированы в Усть-Куте, Бодайбо, Черемхово и Усолье

Коронавирус расползается по Иркутской области и захватывает небольшие города. Кроме Усть-Илимска, обострилась ситуация в Усть-Куте, Бодайбо, Черемхово и Усолье-Сибирском. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 4 ноября.
Крупная вспышка коронавируса продолжается в Усть-Илимске, суточный уровень заражения держится на очень высоком уровне - 6%.
Из 243 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Усть-Илимске – 54 (всего 887)
- в Иркутске – 45 (всего 11 597),
- в Черемхово– 21 (всего 267),
- в Ангарске – 20 (всего 2 520),
- в Усолье – 20 (всего 438).
- в Усть-Куте и Усть-Удинском районе – 17 (всего 1523).
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4 ноября 2020
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:
- Иркутск – 11 597,
- Ангарск – 2 520,
- Иркутский район – 1 700,
- Усть-Кут – 1 523,
- Братск – 1 436.
По данным оперативного штаба, на 4 ноября в Иркутской области подтверждены 243 новых случая коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 25 516 заболевших.