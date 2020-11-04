Вспышки коронавируса зафиксированы в Усть-Куте, Бодайбо, Черемхово и Усолье

Коронавирус расползается по Иркутской области и захватывает небольшие города. Кроме Усть-Илимска, обострилась ситуация в Усть-Куте, Бодайбо, Черемхово и Усолье-Сибирском. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 4 ноября.

Крупная вспышка коронавируса продолжается в Усть-Илимске, суточный уровень заражения держится на очень высоком уровне - 6%.

Из 243 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Усть-Илимске – 54 (всего 887)

в Иркутске – 45 (всего 11 597),

в Черемхово– 21 (всего 267),

в Ангарске – 20 (всего 2 520),

в Усолье – 20 (всего 438).

в Усть-Куте и Усть-Удинском районе – 17 (всего 1523).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

Иркутск – 11 597, Ангарск – 2 520, Иркутский район – 1 700, Усть-Кут – 1 523, Братск – 1 436.

По данным оперативного штаба, на 4 ноября в Иркутской области подтверждены 243 новых случая коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 25 516 заболевших.