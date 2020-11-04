В Приангарье за сутки умерли 16 человек

По данным оперативного штаба, на 4 ноября в Иркутской области подтверждены 243 новых случая коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 25 516 заболевших.

За последние сутки умерло 16 человек с коронавирусом. Антирекорд зафиксирован 30 октября, тогда скончались 17 человек. Всего за период эпидемии скончались 600 человек: от COVID-19 480 человек, от иных заболеваний, не связанных с вирусом, 120 человек.

За последние сутки выздоровели 238 человек, за весь период эпидемии – 20 128. Количество госпитализированных за сутки увеличилось на 14 до 4 106 человек.