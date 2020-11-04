Альфа-Банк обновил мобильное приложение

Впервые за 4 года приложение Альфа-Банка глобально обновлено: значительно переработаны дизайн, интерфейс, функциональность приложения в соответствии с UX/UI-исследованиями и опросами клиентов. 3 ноября приложение появилось у первых 100 тысяч клиентов Альфа-Банка, к 16 ноября новую версию получат все клиенты.

«Более 80% наших клиентов получают все наши услуги через смартфон, для них мобильное приложение — это и есть банк. Оно должно быть надежным, удобным и полезным. В этом году мы полноценно включили клиентов в процесс разработки обновления и нам удалось реализовать все, о чем они просили, сделать приложение проще и функциональнее», — комментирует директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.

Новое приложение подстраивается под пользователя: главный экран превратился в конструктор из блоков-виджетов: их можно добавлять, убирать и менять местами. Важное можно поставить на самый верх, а наименее нужное скрыть.

Самое необходимое собрано в разделе «Мои продукты»: не только счета и карты, но и кредиты, ипотека и инвестиции. Карты видно сразу, а все счета, привязанные к карте, сгруппированы в раскрывающемся списке под ней. Еще одна удобная функция раздела — общий баланс, клиент сразу видит, сколько всего у него денег на всех счетах, в рублях и в валюте.

Переводы теперь объединены по типам: по номеру телефона, между счетами, с карты

на карту и по реквизитам. Уменьшилось количество действий, так как деньги теперь можно отправлять прямо с главного экрана.

История покупок теперь видна на экране карты, к ней можно применить фильтры по периоду и типу операций. В истории указаны адрес, название и логотип магазина для каждой покупки, сколько Альфа-баллов начислено. Денежный перевод можно повторить, внеся нужные изменения.

Принять участие в дальнейшей разработке приложения Альфа-Банка очень просто: достаточно зайти на страницу https://alfa.link/newapp и написать там, что нравится, что не очень, и чего не хватает.