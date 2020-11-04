Онлайн-тест на коронавирус в октябре прошло почти 100 тысяч человек

Вторая волна пандемии вновь сделала актуальным разработанный Сбером онлайн-тест (симптом-чекер), который рассчитывает вероятность заболевания COVID-19 и прогноз формы течения болезни. За октябрь тест прошло 98,6 тысячи человек из 1121 города России, в том числе более 13 тысяч из Москвы и более 6 тысяч из Санкт-Петербурга. Все анализируемые данные обезличенные.

Если в первую волну, в апреле, симптом-чекер был более популярен у мужчин, чем у женщин (56% против 44%), то сейчас соотношение поменялось: среди прошедших тест в октябре 63% — женщины, 37% — мужчины. В разбивке по возрастным группам чаще всего проверяются люди в возрасте 15‒49 лет (84%), значительно реже — 50‒65 лет (10%) и старше 65 (2%). Выросла популярность теста среди детей и подростков до 15 лет (4% в октябре против 1% в апреле).

В октябре высокий риск заболевания был выявлен у 10,5% респондентов (в апреле — у 9%), средний риск — у 38% (в апреле — у 24%). Чаще всего люди из этих групп жалуются на упадок сил (16%), кашель и головную боль (по 9%), насморк, температуру, боль в мышцах и суставах (по 6%). Примечательно, что заметно чаще, чем в первую волну, они отмечают у себя отсутствие обоняния и вкуса (5% против 2% в апреле).

У мужчин высокий риск заболевания встречается чаще, чем у женщин (11,3% против 10,2%), а у людей в возрасте 50‒65 лет — чаще (12,1%), чем в возрасте 15‒49 лет (10,6%) и 65 лет и старше (8,4%).

Из топ-20 российских городов меньше всего доля людей с высоким риском заболевания в Москве и Санкт-Петербурге: будучи основными очагами в первую волну пандемии, теперь обе столицы — лидеры по эффективности профилактики и соблюдения противоэпидемических мер.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Симптом-чекер показывает, что в среднем 87% опрошенных перенесут COVID-19 в лёгкой форме. Безусловно, эта цифра внушает оптимизм, но она не должна вести к излишней самонадеянности, ведь среди остальных 13% может оказаться любой из нас. Поэтому я в очередной раз призываю всех соблюдать меры предосторожности: минимизировать очные контакты, не выходить на улицу без острой необходимости, носить маску в общественных местах».

Симптом-чекер был разработан на основе вероятностной модели искусственного интеллекта и данных общемировой медицинской статистики. В октябре методология теста была улучшена: в частности, в расчёт результатов было добавлено несколько новых симптомов COVID-19 и уточнены удельные веса добавленных ранее. Сервис моментально выдаёт не только результаты, но и персонализированные рекомендации по профилактике коронавируса с учётом возраста и привычек каждого пользователя.