Банк ВТБ предоставит «Татэнерго» крупнейший в истории компании инвестиционный кредит

Банк ВТБ и АО «Татэнерго» подписали крупнейшее в истории компании кредитное соглашение на общую сумму в 36 млрд. рублей сроком на 16 лет. Финансирование будет направлено на реализацию проекта модернизации Заинской ГРЭС — ключевого объекта энергетической инфраструктуры Республики Татарстан.

Проект реализуется в рамках Правительственной программы модернизации тепловой электроэнергетики (КОММОД), поддерживается Министерством энергетики РФ и НП «Совет рынка». Вопрос участия в финансировании проекта также рассматривает ВЭБ.РФ в рамках программы Фабрики проектного финансирования.

Реконструкция Заинской ГРЭС будет осуществляться путем сооружения самой мощной в России парогазовой установки производства General Electric с установленной мощностью 858 МВт и беспрецедентной эффективностью работы — КПД составит 65%.

АО «Татэнерго» уже осуществил первую выборку доступного транша кредита Банка для оплаты работ ЕРС подрядчика по проекту (ENKA) в рамках контракта с фиксированной ценой по сооружению электростанции «под ключ».

«Для Банка ВТБ сделка с АО „Татэнерго“ — это очень важный шаг в реализации стратегии финансирования инновационных проектов в российской энергетической отрасли, направленных на снижение углеродных выбросов и поддержку внедрения самых современных технологических решений. За последние два года банк ВТБ профинансировал строительство более чем 200 МВт мощностей солнечных станций в Астрахани и Забайкалье и более чем 300 МВт мощностей ветропарков в Ростовской области. Сделка с АО „Татэнерго“ заключена в серьезной конкурентной борьбе с другими ведущими банками страны. Мы предложили клиенту максимально комфортные и взаимовыгодные условия сотрудничества в части структуры финансирования проекта и минимизации его рисков — кредит, аккредитив, расчетные и зарплатные проекты, сделки по хеджированию валютных рисков, страховые продукты», — отметил Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Раузил Хазиев, генеральный директор АО «Татэнерго»: «Проект строительства Заинской ГРЭС имел всесоюзное значение в свое время. Эта станция была и остается крупнейшей в России и сегодня. Наша задача — сделать ее не только надежной, ведь даже по истечению десятков лет надежность оборудования „Заинки“ не вызывает сомнений, но, прежде всего, сделать ее эффективной для потребителей и самой компании. Включение проекта модернизации Заинской ГРЭС в федеральную программу сделало возможным дальнейшее развитие станции. Более того, если бы не было принято это решение, если бы не нашлись способы финансирования проекта, „Заинки“ в ближайшие годы не стало бы в энергосистеме страны. Та поддержка, которую получил проект вселяет в нас уверенность, что впереди станцию ждут хорошие времена».