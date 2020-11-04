ВТБ присоединился к программе пилотирования инноваций правительства Москвы

Банк ВТБ получил официальный статус площадки — участника программы пилотирования инновационных решений в Москве, оператором которой выступает Агентство инноваций Москвы. Это позволит ВТБ расширить возможности по скаутингу инновационных технологий для их дальнейшего применения в банке.

Программа пилотирования инновационных решений в Москве запущена в мае этого года правительством Москвы. Цель проекта — предоставить высокотехнологичному бизнесу поддержу в проведении испытаний их продукции и технологий.

ВТБ заинтересован в решениях для сбора и анализа данных клиентов, решениях в области HR, кибербезопасности и сервисах для b2b и b2c клиентов. С полным списком направлений отбора вы можете ознакомиться по ссылке https://startup.vtb.ru/.

В рамках пилота стартапы получают возможность протестировать технологию, а в случае подтверждения технологической зрелости продукта и потенциального бизнес-эффекта от его применения, смогут масштабировать решение на 13-миллионной клиентской базе ВТБ.

Наталия Дегтярева, директор корпоративного акселератора ВТБ, отметила: «Думаю, что симбиоз креативных идей столичных стартапов, нашей технологической и финансовой экспертизы и поддержки правительства Москвы может дать жизнь новым интересным проектам. Несмотря на ограничения пандемии, мы не снижаем наш темп по подбору новых стартапов и в удаленном формате работы».

Оставить заявку на участие в программе можно на сайте https://pilots.innoagency.ru/.