Банк ВТБ запустил творческий проект «Культурный гид»

3 ноября банк ВТБ запускает новый просветительский проект. «Культурный гид» от банка — серия неформальных видео экскурсий, которые проведет художник и куратор музейных и театральных проектов Федор Павлов-Андреевич. Это современные, динамичные и довольно короткие ролики: смонтированная экскурсия длится 10-15 минут. Открывает проект экскурсия по выставке «Художники и коллекционеры — Русскому музею. Дары. Избранное». В ближайшее время в доступе появятся гиды по проектам «Роберт Фальк» в Третьяковской галерее и «Декоративный минимализм. „Оттепель“ в советском фарфоре» в Эрмитаже. Обе выставки, которые реализуются в рамках целевой программы банка ВТБ «Культурная страна», по плану должны открыться в конце декабря. Гиды будут всегда доступны на канале банка ВТБ в YouTube.

«Проект „Культурный гид“ создан для тех, кому интересна современная жизнь музеев и галерей. Федор Павлов-Андреевич, герой наших роликов, говорит со зрителями простым и понятным языком, погружая слушателей в историю искусства. Культурная жизнь не прекращается несмотря на ограничения: музеи продолжают открывать новые экспозиции, и если физически не получается побывать на них, то можно посмотреть видео. Мы понимаем, как важно зрителям сегодня, в условиях ограниченности передвижений в реальной жизни, иметь возможность виртуально „путешествовать“ из музея в музей вместе с экскурсоводом, который делает это путешествие увлекательным и познавательным», — рассказала Наталья Кочнева, начальник управления корпоративной социальной ответственности, старший вице-президент банка ВТБ.

«У искусства есть немного шансов быть услышанным теми, кому оно не особенно доступно или любопытно. И тогда есть всякие уловки. Я уверен, что многим художникам претит идея безоглядной любви к их произведениям. Искусство тем и отличается от поп-культуры, что оно не только не обязано, но и по доброй воле не желает нравиться всем. Я за самые разные способы прочтения изобразительного искусства, оно этим и прекрасно — что все прощает, все позволяет. „Культурный гид“ ВТБ для меня — это и есть та самая уловка, которая дает возможность рассказать об искусстве широкому зрителю за счет оригинального его прочтения», — поделился впечатлениями от работы над проектом Федор Павлов-Андреевич.

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