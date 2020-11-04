Банк «Открытие» предоставит кредит на 2,1 млрд рублей администрации Красноярска

Администрация Красноярска подвела итоги аукционов на кредитование городского бюджета в сумме 3 млрд рублей. 2,1 млрд рублей из этой суммы предоставит банк «Открытие».

Полученные средства будут направлены на погашение действующих кредитов, взятых с более высокой процентной ставкой.

«Банк „Открытие“ предложил займ на более комфортных условиях, — говорит управляющий банком „Открытие“ в Красноярском крае Наталья Потапова. — Это позволит мэрии Красноярска сэкономить часть расходов городского бюджета по обслуживанию муниципального долга и, соответственно, расширить возможности исполнительных органов власти по финансированию приоритетных проектов, в том числе связанных с реализацией социальных программ».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.