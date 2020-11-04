Карта «Тепло» банка «Восточный» стала одной из лучших карт для оплаты услуг ЖКХ, по версии портала «Банки.ру»

Дебетовая карта «Тепло» банка «Восточный», созданная специально для социальной категории клиентов, в частности для пенсионеров, заняла второе место в рейтинге «Топ карт с кешбэком за оплату услуг ЖКХ». Список лучших предложений на рынке подготовил независимый интернет- холдинг «Банки.ру», объединяющий сайты финансовой тематики.

Аналитики «Банки.ру» выделили дебетовую карту «Тепло» банка «Восточный» за преимущества бонусной программы: повышенный кэшбэк 5% в категориях ЖКХ, аптеки, общественный транспорт. Максимальный размер кешбэка в месяц составляет 1 500 бонусных баллов. Также авторы рейтинга отметили наличие процента на остаток средств на счете – до 5,5% при сумме от 10 000 до 500 000 рублей. Кроме того, по карте «Тепло», предоставляется беспрецедентный пакет услуг «Крепкое здоровье», включающий в себя бесплатные дистанционные медицинские консультации.

Держатели «Тепла», в случае зачисления на нее пенсии по старости или зарплаты, получают перечисленные выше особые привилегии и бесплатное обслуживание карты. Оформить получение страховой пенсии по старости на карту «Тепло» клиент может в электронном виде непосредственно в отделении банка «Восточный». Услуга дистанционного оформления заявления на перевод пенсии осуществляется совершенно бесплатно с помощью соответствующего сервиса портала «Госуcлуги». Для этого не потребуется посещение отделения Пенсионного фонда России. Достаточно оформить карту «Тепло» в офисе банка «Восточный», предоставив свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

Напомним, что клиенты «Восточного» могут оформить дебетовую карту «Тепло» как в отделениях банка, так и дистанционно: на сайте банка «Восточный», а также позвонив в Контактный центр.