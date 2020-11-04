ПСБ предоставил ТГК-2 услуги агентского факторинга с лимитом 3 млрд рублей

ПСБ и ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» заключили договор агентского факторинга с лимитом 3 млрд рублей. Средства будут направлены на финансирование поставщиков топлива в рамках отопительного сезона 2020-2021 в Центральном и Северо-Западном округах.

Компания планирует воспользоваться всем объемом средств в течение ближайшего квартала, при этом 1 млрд рублей уже использован. Договор агентского факторинга обеспечивает финансирование кредиторской задолженности клиента и позволяет закрыть кассовые разрывы в рамках текущей операционной деятельности компании.

Борис Соболев, директор департамента факторинговых операций ПСБ, отметил: «Финансирование компаний социально значимых отраслей входит в число ключевых направлений бизнеса ПСБ. Мы рады начать сотрудничество с одним из крупнейших игроков на рынке тепло- и электроэнергии - ТГК-2 - и уверены, что финансовая поддержка ПСБ будет способствовать сохранению стабильности работы компании с поставщиками".