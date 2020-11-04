Как защититься от волатильности курса рубля

Валютные форвардные контракты, опционы и производные финансовые инструменты на процентные ставки позволят защитить активы от резких скачков курса рубля и ставок. Об этом рассказал заместитель директора департамента операций на финансовых рынках Россельхозбанка Денис Соловьев в ходе Межрегионального инвестиционно-финансового форума, который прошел в Ульяновске. РСХБ выступил генеральным спонсором мероприятия.

Волатильность на финансовых рынках растет с приближением выборов в США, а также на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в мире. При этом изменение цен рыночных активов – доллара, золота и индекса S&P500 показывает прямую корреляцию с ростом шансов на победу Джо Байдена, который является фаворитом на президентских выборах в Америке по итогам опросов, отметил Денис Соловьев. Дополнительным фактором, влияющим на рубль, представитель банка назвал то, что Байден ставит на возобновляемые источники энергии, что может отразиться на ценах на нефть. Тем не менее вне зависимости от результатов выборов в США волатильность на финансовых рынках существенно вырастет в ноябре, с последующим её спадом до середины 2021 года, ожидает Д. Соловьёв.

«Волатильность мировых рынков напрямую влияет на изменение курса рубля, поэтому в преддверии выборов в США стоимость хеджирования рублевого риска растет. Рыночная стоимость опционов call, защищающих от падения рубля, сейчас существенно выше, чем опционов put. Это демонстрирует ожидания участников рынка о снижении курса рубля, несмотря на позитивные прогнозы в среднесрочной перспективе. Что можно сказать точно – волатильность будет существенной и от нее нужно страховаться. Основными способами защититься от валютных рисков становятся валютные форварды, опционы и структурные производные финансовые инструменты», - сообщил заместитель директора департамента операций на финансовых рынках Россельхозбанка Денис Соловьев.

По его словам, форварды позволяют полностью хеджировать валютные риски - компания не терпит убытков при неблагоприятном движении курса. В случае, если неизвестна точная дата платежа в будущем, возможно исполнение форварда в любую дату внутри срока или продление сделки. Однако компания может получить упущенную прибыль при благоприятном движении рынка. Валютный опцион также позволяет полностью обезопасить себя от валютных рисков, но в этом случае компания получает выгоду и от благоприятных изменений валютного курса. Возможные потери ограничены величиной опционной премии, которую можно сравнить со страховой премией. Структурные продукты позволяют реализовать индивидуальные стратегии хеджирования.

При определенных рыночных сценариях возможно изменение ключевой ставки Банка России. Использование производных финансовых инструментов на процентную ставку позволяет компании захеджировать риск роста процентной ставки или перейти от плавающей ставки к фиксированной на текущих, достаточно привлекательных условиях.