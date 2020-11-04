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Биткойн второй раз за неделю подорожал до максимума с января 2018 года

Биткойн подорожал на 2% и поднялся выше отметки $14 тысяч второй раз меньше чем за неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на данные CoinDesk.

«С 04:00 до 08:00 по мск биткойн стоил в диапазоне $13,7-13,9 тысячи. К 08:13 мск стоимость криптовалюты составляла $13,932 тысячи», – отмечается в сообщении.

По мнению экспертов, биткойн дорожает на фоне ожиданий итогов выборов президента США. Впервые за последние дни криптовалюта превышала отметку в $14 тысяч 31 октября 2020 года. Последний раз подобное случалось только в середине января 2018 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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