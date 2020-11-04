Минздрав РФ заявил о бесполезности употребления антибиотиков при коронавирусе

Министерство здравоохранения России заявило о бесполезности употребления антибактериальных препаратов при коронавирусе, сообщает ТАСС.

«Ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции – это бесполезная история», – приводятся в сообщении слова директора департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инны Куликовой.

В частности, рост спроса на антибиотики наблюдается и в Иркутской области, о чем сообщила и. о. главы регионального минздрава Елена Голенецкая. Она сообщила, что жители Приангарья за неделю скупили месячный запас лекарств, что привело к их дефициту в аптеках.